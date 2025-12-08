L’Artisanat d’Excellence s’installe au MEETT : Le Salon des Créateurs Fête sa 44e Édition près de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 10 au 14 Décembre 2025 – 160 Créateurs Réunis pour le Fait Main et le Fabriqué en France

Toulouse, le 8 décembre 2025 – La fin de l’année s’annonce sous le signe de l’authenticité et du savoir-faire ! Le Salon des Créateurs et Artisans d’Art revient au MEETT – Parc des Expositions, Centre de Conventions & Congrès de Toulouse – pour sa 44e édition, du mardi 10 au samedi 14 décembre 2025.

C’est l’événement incontournable pour les amateurs de pièces uniques, d’objets porteurs d’histoire et de cadeaux de Noël éthiques. Durant cinq jours, 160 créateurs et artisans d’Art rigoureusement sélectionnés vous feront découvrir la richesse de l’artisanat français.

Les Pôles Thématiques : Une Sélection Expertisée

Les 160 talents présents ont été choisis par un comité d’artisans experts pour la qualité et la pérennité de leur savoir-faire traditionnel. Le salon met en lumière des espaces dédiés qui témoignent de la diversité de la création :

Tapis rouge pour une galerie d’artistes : Un espace dédié aux œuvres d’art et aux créations d’exception.

Espace des Jeunes créateurs : L’innovation et le talent de la nouvelle garde de l’artisanat.

Stand Créateurs d’Occitanie : L’excellence des savoir-faire régionaux.

Les 40 ans de l’association des ‘Ébénistes & Créateurs de Revel’ : Un anniversaire célébrant la tradition et le design du mobilier d’art.

Pôle Réanim’art : Une vitrine pour l’upcycling et la créativité. Ces artisans donnent une seconde vie aux matériaux oubliés pour créer des pièces ingénieuses, incarnant l’économie circulaire.

Défilé de Mode Éthique et Synergie Gourmande

Le temps fort de l’événement sera la nocturne du vendredi 12 décembre 2025, qui accueillera un défilé de mode éthique. Une occasion unique de découvrir des collections responsables qui allient design contemporain et respect de l’environnement.

De plus, le salon crée une synergie savoureuse ! Le week-end, les visiteurs bénéficieront d’un avantage exceptionnel : 1 billet = 2 Salons ! Vous pourrez également accéder au Marché Gourmand d’Occitanie qui se tiendra les 12, 13 et 14 décembre 2025 (accès valable le même jour).

Espace Feel Good et Ateliers Gratuits pour Tous

Pour s’accorder une pause bien-être entre deux découvertes, l’Espace Feel Good propose un moment de détente.

Le salon est également un lieu de transmission : plusieurs ateliers gratuits sont offerts pour les enfants, adolescents et adultes. En partenariat avec Le petit Artiste et L’Aérochrome, ces sessions vous permettront d’expérimenter la création. Inscription sur place.

Bon Plan : Ne manquez pas la JOURNÉE GRATUITE du MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2025 ! Téléchargez votre invitation en ligne pour profiter de l’ouverture du salon sans frais.

Informations Pratiques – Salon des Créateurs et Artisans d’Art