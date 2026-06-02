Pause Guitare 2026 : Une affiche magistrale pour faire trembler l’été occitan !

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L’été musical s’annonce tout simplement grandiose à moins d’une heure de Toulouse ! Événement phare de la région, le festival Pause Guitare vient de frapper un très grand coup en dévoilant les têtes d’affiche de son édition 2026. Du dimanche 5 au dimanche 12 juillet 2026, la magnifique cité épiscopale d’Albi va vibrer au rythme de concerts exceptionnels, portés par des légendes internationales, des icônes de la chanson française et les piliers de la scène urbaine actuelle.

Si le festival investit plusieurs lieux de la ville, c’est bien sur la mythique Base de Loisirs de Pratgraussals que se tiendront les soirées les plus incandescentes du week-end. Zoom sur un line-up qui promet déjà d’afficher complet.

Vendredi 10 juillet : Légendes du rock et icônes intemporelles

Le coup d’envoi du grand week-end à Pratgraussals, prévu le vendredi 10 juillet dès 19h00, s’annonce historique. La scène tarnaise accueillera le groove magistral de Ben Harper & The Innocent Criminals, promesse d’un moment de communion suspendu.

La soirée fera également la part belle au patrimoine musical français avec la présence de deux monuments absolus : Jean-Louis Aubert, toujours porté par une énergie scénique inépuisable, et la grande Véronique Sanson, dont le vibrato singulier résonnera sous le ciel étoilé. Enfin, les amateurs de pop-rock britannique ne seront pas en reste avec l’énergie communicative du groupe The Kooks, de retour pour faire chanter les foules.

Samedi 11 juillet : Le feu urbain et électro

Le samedi 11 juillet (19h00), Pratgraussals va basculer dans une ambiance électrique et survoltée ! Le festival s’offre un monument du rap francophone avec la venue très attendue d’Orelsan. Après avoir retourné les plus grands stades, le rappeur caennais vient enflammer Albi avec ses tubes générationnels.

À ses côtés, le prodige Rilès viendra distiller son flow percutant et ses beats aux influences américaines. La soirée montera encore en température avec le set explosif du DJ et producteur Mosimann, maître incontesté pour faire rebondir les festivaliers, et la touche de fraîcheur apportée par Miki.

Dimanche 12 juillet : La grande fête populaire en clôture

Pour terminer cette édition 2026 en apothéose, le dimanche 12 juillet à partir de 18h00, Pause Guitare a concocté un cocktail 100% dansant, festif et fédérateur. La superstar Gims dominera la scène avec ses hits imparables aux refrains entêtants, taillés pour le live.

Préparez-vous également à transpirer et à sourire avec l’indémodable Magic System, garant d’une ambiance « zouglou » qui transformera la base de loisirs en piste de danse géante. Les voix puissantes et envoûtantes de Helena et Luiza viendront compléter cette soirée de clôture qui s’annonce chaleureuse et mémorable.

Informations Pratiques & Billetterie

Avec une telle programmation, les précieux sésames vont s’arracher très rapidement. Il est vivement conseillé de réserver ses places ou ses Pass (3 ou 4 jours) sans attendre !

Événement : Festival Pause Guitare Sud de France

Dates du festival : Du dimanche 5 au dimanche 12 juillet 2026

Lieu principal : Base de Loisirs de Pratgraussals, 81000 Albi