Les Siestes à Toulouse : Une édition 2025 audacieuse et défricheuse

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L’événement incontournable des musiques aventureuses fait son grand retour ! Du mercredi 25 au dimanche 29 juin 2025, le festival Les Siestes (anciennement Les Siestes Électroniques) réinvestit Toulouse avec sa promesse habituelle : proposer un rendez-vous musical « aussi cool qu’en marge ».

Fidèle à son ADN, le festival mêlera des expériences sensorielles inédites, des concerts en plein air totalement gratuits au cœur du Jardin Compans-Caffarelli, une grande nuit clubbing et des temps de réflexion autour de la musique. Voici le programme détaillé de cette édition qui s’annonce déjà mémorable.

Mercredi 25 Juin : Une ouverture musico-gustative à l’Église du Gésù

Le coup d’envoi sera donné à 19h00 dans le cadre majestueux de l’Église du Gésù. Pour ce concert d’ouverture, Les Siestes proposent une véritable expérience sensorielle.

Le public est invité à déguster la musique ! La cheffe cuisinière Céline Gambini (Labo Lol) a imaginé des bouchées inspirées par les textures et les émotions suscitées par les performances de Sissi Rada (harpe et vocalises) et Loriane Llorca (orgue). Une expérience commentée inédite, pensée pour les bons vivants, qui marque une sortie de résidence SHAPE+ en partenariat avec Toulouse les Orgues.

Le cœur du festival : 4 jours gratuits au Jardin Compans-Caffarelli

Du jeudi au dimanche, Les Siestes prennent leurs quartiers d’été au Jardin Compans-Caffarelli pour des soirées en plein air et 100% gratuites.

Jeudi 26 Juin : Psychédélisme et transes collectives

19h00 – Marylou (DJ set) : L’artiste de la plateforme européenne SHAPE+ proposera une superposition infinie de musiques traditionnelles et d’expérimentations (free jazz, noise, dub, jungle).

21h00 – DAS SCHREI NICHT SO ORKESTRA : Une formation fluide qui célèbre et déforme la musique de Jonas Albrecht. Une invitation collective au rituel, explorant les limites du corps et l’esprit rave.

Vendredi 27 Juin : De la danse libre à la déambulation nocturne

19h00 – x3butterfly & Otis (DJ set) : Trois heures de DJ set exaltant et fantaisiste pour ouvrir le week-end sur une danse séduisante et libératrice.

22h00 – Bike N Boss : Un interlude à vélo avec indigoblue ! Une grande déambulation musicale depuis Compans-Caffarelli jusqu’au Hall 8 sur l’Île du Ramier (en partenariat avec Bike N Base, Tulutz, La Maison du Vélo, 2 pieds 2 roues).

Samedi 28 Juin : Hypnose, rituels et chaos jubilatoire

17h00 – Antonina Nowacka (Live) : Un voyage sonore hypnotique et minimaliste inspiré par la nature et les rêves.

18h00 – ganavya (Live) : Une voix profonde puisant dans une riche bibliothèque spirituelle.

19h00 – Jazz Lambaux avec Enora Morice (Live) : La rencontre anachronique entre la folk, la pop adolescente et la cornemuse.

20h00 – Lord Spikeheart (Live) : Une performance extrême (cris stridents, rap graveleux) taillée pour provoquer d’intenses mosh pits !

21h00 – Mun Sing (Live) : Une musique de danse théâtrale, rythmée par des vocalises déformées et des rythmes obtus.

Dimanche 29 Juin : Paysages sonores, trad’ et pop déformée

17h00 – Andriy K. (Live) : Des sonorités dub organiques et spacieuses mêlées à la bass music.

18h00 – Bourrasque & initiation danse (Live) : Des airs populaires du Quercy et du Massif Central accompagnés par Françoise Farenc pour faire danser le public (banjo, violon, chants).

19h00 – REBE (Live) : Des chansons dérangeantes et fascinantes mêlant pop et sonorités traditionnelles espagnoles.

20h00 – Dj Startup (Live) : Une quête musicale occulte à grand renfort de guimbardes et d’ocarinas pour recréer une épidémie de danse libératrice.

21h00 – Mun Sing (DJ set) : L’énergie du chaos magnifiée pendant 1h30 pour clore le parc en beauté !

L’after officiel : La grande nuit des Siestes au Hall 8

Le Vendredi 27 Juin, après la déambulation à vélo, la fête se prolonge jusqu’au bout de la nuit sur l’Île du Ramier (Hall 8).

23h30 – renoiterrible (DJ set) : Bounce music, Baltimore club, Memphis rap et logobi pour mettre en lumière les musiques marginalisées.

01h30 – Simo Cell (Live) : Une expérience club intense, entre dub, juke et basses brûlantes, pour faire vibrer le sol à l’unisson.

02h30 – aya (Live) : Un set oscillant agressivement entre hardcore détraqué, grime et doom.

03h30 – Safety Trance (DJ set) : Une déferlante incisive fusionnant hardcore, EBM et reggaeton menaçant pour clore la nuit.

Tarifs Billetterie (After Hall 8) :

Préventes : Solidaire 16 € / Normal 18 € (jusqu’à 22h le 27/06) / Tarif de soutien « Big love » 20 €

Sur place : Tarif unique 20 €

Autour du festival : Ateliers et culture

Le festival Les Siestes, ce n’est pas que des concerts. De nombreux rendez-vous rythmeront le week-end :