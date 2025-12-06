ARTISTE À SUIVRE : LA TOULOUSAINE JANSI ILLUMINE LE BIJOU !

Fraîcheur, poésie et audace ! Venez découvrir Jansi, la jeune artiste toulousaine qui fait rimer chanson et slam, le jeudi 18 décembre 2025 à 21h00 au Bijou !

Le Bijou de Toulouse met les projecteurs sur la scène locale en accueillant la talentueuse Jansi ! En seulement deux ans, cette jeune artiste toulousaine a su imposer son style et sa personnalité, faisant de chacune de ses apparitions un moment solaire et inspirant.

Jansi jongle avec malice et talent entre la chanson française et le slam percutant. Son regard franc, ses grands yeux bleus sous sa casquette gavroche, mais surtout ses textes libres et son naturel désarmant, sont la marque de fabrique d’un univers riche et prometteur.

Ce concert est l’occasion idéale de découvrir une artiste authentique, dont la poésie et l’audace annoncent l’émergence d’une nouvelle voix majeure de la scène française.

Informations Pratiques & Réservation