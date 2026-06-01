Concours : gagnez vos places pour le retour de Thomas Marty à Toulouse : préparez-vous à pleurer de rire !

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Avis aux amateurs de stand-up et d’humour d’observation ! Le mercredi 3 juin 2026 à 20h30, la scène du majestueux Casino Théâtre Barrière de Toulouse s’apprête à trembler sous les rires. L’irrésistible Thomas Marty fait étape dans la Ville Rose pour une soirée qui s’annonce déjà mémorable.

Et parce qu’on adore vous gâter sur Toulouseblog, on vous offre l’opportunité d’assister à ce show exceptionnel.

L’art de décortiquer notre quotidien (avec le sourire)

Si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux, vous n’avez pas pu passer à côté de ses vidéos virales et de son célèbre « Allez, la bise ! ». Mais Thomas Marty, c’est avant tout une véritable bête de scène.

Dans son spectacle, l’humoriste passe au crible les petits travers de notre société et les situations absurdes du quotidien dans lesquelles nous nous reconnaissons tous. De la vie de couple aux galères de la trentaine, en passant par les repas de famille interminables et les petits mensonges que l’on se fait à soi-même, tout est prétexte à la dérision.

Avec sa bonhomie naturelle, son énergie communicative et son sens du rythme implacable, Thomas Marty réussit le tour de force de nous faire rire de nous-mêmes avec beaucoup de bienveillance. Un spectacle fédérateur, idéal pour relâcher la pression au milieu de la semaine !

Informations Pratiques & Billetterie

Pour ceux qui ne veulent pas compter que sur la chance, la billetterie est d’ores et déjà ouverte !