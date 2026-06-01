Éric Serra annonce son grand retour sur la scène toulousaine !

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C’est un événement musical majeur qui se profile pour l’automne 2026 dans la Ville Rose. Le mercredi 25 novembre 2026 à 20h00, le majestueux Zénith Toulouse Métropole accueillera un artiste hors normes : Éric Serra.

Après avoir triomphé dans toute la France en 2023 avec la tournée de ciné-concerts consacrée au Grand Bleu, le célèbre compositeur revient avec un tout nouveau projet scénique baptisé ERIC SERRA LIVE. L’occasion rêvée de célébrer 45 années d’une création musicale foisonnante et résolument avant-gardiste.

Un explorateur sonore au service du 7e art

Depuis plus de quatre décennies, Éric Serra façonne une œuvre singulière, véritable carrefour où se rencontrent l’énergie du rock, les expérimentations de la musique électronique et l’ampleur du registre symphonique.

Figure majeure de la musique de film à l’international, il est le compagnon de route indissociable du réalisateur Luc Besson. Depuis leur première collaboration sur Le Dernier combat (1983), Éric Serra a littéralement réinventé l’approche de la bande originale française. En y injectant des sonorités nouvelles, il a su rendre la musique de film plus organique, instinctive et profondément humaine, marquant ainsi des générations entières de cinéphiles et de mélomanes.

« ERIC SERRA LIVE » : Une redécouverte immersive

Avec cette nouvelle tournée de 2026, l’artiste ne se contente pas d’une simple rétrospective. ERIC SERRA LIVE est pensé comme une véritable expérience sensorielle. Entouré de ses plus fidèles musiciens, le compositeur enfilera tour à tour les casquettes de bassiste, de chanteur et de chef d’orchestre.

Ce spectacle ambitieux promet de revisiter ses œuvres les plus emblématiques à travers des arrangements inédits. Les spectateurs toulousains auront ainsi le privilège de redécouvrir ces mélodies cultes dans une version repensée, résolument contemporaine et totalement immersive.

Informations Pratiques & Billetterie

Ne manquez pas l’opportunité de plonger dans l’univers fascinant de ce génie de la bande originale. Les places pour ce concert d’exception risquent de s’arracher !