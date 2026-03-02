Jérémy Frerot en concert : le retour du « Gamin des Sables »

Partager Facebook

Une musique sincère, entre organique et électro

Rêveur éveillé, Jérémy Frerot cultive les utopies pour mieux les accomplir. Sa musique, à la fois touchante et sincère, est le fruit d’une quête d’équilibre et d’une démarche de création totalement libre d’artifices. À une époque où les productions musicales s’appuient massivement sur les logiciels, il se démarque. Véritable artisan de la nouvelle scène française, il navigue avec la même aisance entre la synth-pop, l’électro et des orchestrations très épurées. Ce savant mélange, où mélancolie et autodérision se croisent, offre au public la sensation chaleureuse et réjouissante d’une véritable expérience live.

L’envol d’un artiste engagé

Après six années de succès fulgurant au sein du duo Fréro Delavega, Jérémy Frerot prend son envol en solo en 2017. Le pari est réussi : il s’impose rapidement avec Matriochka (2018) puis Meilleure vie (2021), deux albums certifiés disques d’or. Profondément attaché à la côte atlantique où il réside, il n’hésite pas à imprégner ses chansons de thèmes forts qui lui tiennent à cœur, comme l’écologie et la préservation des océans.

« Gamin des Sables », l’album de la maturité

Après une pause de deux ans, loin de la frénésie des salles de concert et des ondes, il a pris le temps de se recentrer, de faire des choix de vie importants et de laisser courir sa plume. Le résultat de cette introspection est son dernier opus, Gamin des Sables, sorti en septembre 2024. Porté par le single Adieu, devenu un hymne d’une puissance émotionnelle rare, cet album confirme sa capacité à enchaîner les succès avec la régularité d’un métronome.

