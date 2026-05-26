Festival Luluberlu à Blagnac : l’événement incontournable des familles de retour ce week-end

Partager Facebook

Twitter

C’est le rendez-vous incontournable des familles de la métropole toulousaine. Du vendredi 29 au dimanche 31 mai 2026, le Festival Luluberlu investit le parc du Ritouret à Blagnac et plusieurs salles partenaires pour sa 18ème édition. Organisé par Odyssud, ce festival dédié au jeune public propose cette année une thématique originale : « En chantier ! ». Au programme : plus de 50 propositions artistiques, des spectacles époustouflants et un village gratuit d’ateliers participatifs.

Une 18ème édition placée sous le signe de la construction poétique

Cette année, impossible de rater le clin d’œil. Alors que la célèbre Grande salle d’Odyssud poursuit sa métamorphose architecturale, le Festival Luluberlu a décidé de se mettre au diapason et d’entrer, lui aussi, en chantier ! Mais attention, on ne parle pas ici de couler du béton.

L’idée est de proposer aux enfants de bâtir un monde enchanté à leur hauteur. Équipés de casques (imaginaires ou réels !), petits et grands sont invités à retrousser leurs manches pour façonner, déconstruire et reconstruire ensemble. Une belle métaphore sur la façon dont les enfants appréhendent le monde d’aujourd’hui, tout en faisant la part belle au bricolage poétique et aux utopies. On y bâtira des « châteaux de nuages » et des refuges imaginaires, transformant le parc blagnacais en une grande aventure collective.

Plus de 50 propositions artistiques pour tous les âges

Fidèle à sa réputation, Luluberlu ne fait pas les choses à moitié quand il s’agit d’émerveiller. La programmation 2026 regroupe une cinquantaine de rendez-vous mêlant théâtre, cirque, danse, marionnettes et musique. Les spectacles sont pensés pour toutes les tranches d’âge, des tout-petits (dès 1 an) jusqu’aux adultes.

Parmi les temps forts à réserver dans les salles partenaires, on retrouve :

Faubourg : un fascinant théâtre d’ombres et de marionnettes accessible dès 4 ans.

Cousumain : un spectacle de cirque millimétré (dès 7 ans) au Petit Théâtre Saint-Exupère.

Nos Petits Penchants : la création tout en délicatesse de la Compagnie Des Fourmis dans la lanterne (dès 7 ans), qui se jouera à la Salle Nougaro à Toulouse.

Le Parc du Ritouret : un village gratuit d’animations et de découvertes

Si les spectacles en salle sont sur réservation, le cœur battant du festival reste son village en plein air au Parc du Ritouret, dont l’accès est totalement gratuit. C’est ici que la thématique « En chantier » prendra tout son sens.

Les familles pourront déambuler entre les installations interactives, participer à la création d’une « Ville inventée » avec des artistes plasticiens, ou encore manipuler la terre crue lors d’ateliers d’éco-conception. Initiation aux arts du cirque, siestes musicales, fanfares déambulatoires et expériences sensorielles rythmeront le week-end.

Pour les petites (ou grandes) faims entre deux coups de truelle poétiques, des food trucks ainsi que la célèbre Guinguette d’Odyssud seront sur place pour assurer ravitaillement et moments de détente au bord de l’eau.

Informations pratiques pour préparer votre week-end

Pour vivre pleinement l’expérience, il est conseillé de planifier sa venue, notamment pour les spectacles en salle qui affichent souvent complet.