Concert Zentone à Toulouse : La fusion dub événement de Zenzile et High Tone à La Cabane

Avis aux amateurs de basses profondes et de vibrations reggae-dub ! Ce vendredi 6 mars, la salle toulousaine La Cabane accueille Zentone. Ce supergroupe, né de la fusion historique entre Zenzile et High Tone, vient défendre sur scène son nouvel album « Messenger ». Une soirée électro-dub incontournable.

L’alliance mythique de deux piliers du dub français

Zentone n’est autre que la contraction de Zenzile et High Tone, deux formations phares qui ont fait éclore la scène dub française à la fin des années 1990.

Chacune de leur côté, elles ont forgé l’histoire du genre avec un son singulier :

Zenzile (Angers) : a abordé le dub par la face punk-rock, s’inspirant des modèles anglais imprégnés de sonorités jamaïcaines (The Clash, The Specials).

High Tone (Lyon) : issu de la fusion, a escaladé le dub par son versant le plus électro.

Zentone : D’un projet studio à un véritable groupe de scène

Toujours avides d’expérimentations, les Lyonnais de High Tone avaient lancé dès 2002 une série de collaborations. C’est en 2006 que naît la première mouture de Zentone avec l’album Zenzile meets High Tone, basé sur un échange de mixes de haute volée.

Quinze ans plus tard, les deux entités se retrouvent pour Chapter 2 (2021), enregistré en live « à l’ancienne ». Mais c’est véritablement lors de la tournée 2022 que la magie opère. Au fil d’une quarantaine de dates, une alchimie profonde s’installe. Comme l’affirme Julien de High Tone : « Le plaisir de jouer ensemble n’a cessé de grandir, chacun a apporté sa patte, et on a senti qu’un espace commun se construisait peu à peu. » ## « Messenger », le nouvel album taillé pour le live

L’arrivée de Jolly Joseph, chanteur, multi-instrumentiste et dubmaker affûté (Dub Shepherds), a définitivement cimenté le projet. Sa personnalité musicale s’imbrique parfaitement avec l’ADN des musiciens, recentrant le groupe sur son dénominateur commun le plus évident : le reggae.

De cette synergie est né l’album Messenger (paru fin septembre chez Jarring Effects/Wiser). Aujourd’hui, Zentone prend la route avec un groupe soudé de huit musiciens et un défi de taille : établir une setlist équilibrée mêlant les nouveautés de Messenger, les classiques des premiers albums de Zentone, et les hymnes incontournables de Zenzile et High Tone. Des débats enflammés en coulisses, pour un résultat explosif sur la scène de La Cabane !

