The Twin Souls en concert à Toulouse

Le duo The Twin Souls prend place à la Halle de la machine ce samedi 13 aout pour un live exceptionnel et gratuit.

Un duo oui, une fratrie surtout : cette synergie évidente se retrouve dans leur passion commune pour les guitares et les batteries qui sonnent fort.

Les Twin Souls déroulent un rock’n’roll fiévreux aux riffs détonants, marqués d’influences lourdes (mais jamais prises à la légère), de Jack White aux Black Keys, où leurs deux voix s’harmonisent façon Beatles. Les deux frangins ont un goût et une culture artistique prononcés et assumés pour les techniques, les sonorités et l’esprit vintage qu’ils modernisent. Ils mettent un point d’honneur à retranscrire une performance, capter une émotion et saisir la puissance de l’instant

Infos : halledelamachine.fr