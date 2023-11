The Marvels, Simple Comme Sylvain, l’Abbé Pierre…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Au cinéma, cette semaine, on pourra découvrir des super-héroines avec « The Marvels », Benjamin Laverhne dans le rôle de l’Abbé Pierre, le très beau « Simple comme Sylvain » de Monia Chokri, le représentant de la France aux Oscars, et récompensé à Cannes, » La Passion de Dodin Bouffant » ou encore la dernière folie de Kim Jee-Woon, » ça tourne à Séoul « .

Simple comme Sylvain de Monia Chokri

Avec Magalie Lépine Blondeau, Pierre-Yves Cardinal, Francis-William Rhéaume

Sophia est professeure de philosophie à Montréal et vit en couple avec Xavier depuis 10 ans. Sylvain est charpentier dans les Laurentides et doit rénover leur maison de campagne. Quand Sophia rencontre Sylvain pour la première fois, c’est le coup de foudre. Les opposés s’attirent, mais cela peut-il durer ?

The Marvels de Nia DaCosta

Avec Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris

Carol Danvers, alias Captain Marvel, doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les Krees. Des effets inattendus l’obligent désormais à assumer le fardeau d’un univers déstabilisé.

L’Abbé Pierre – Une vie de combats de Frédéric Tellier

Avec Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot, Michel Vuillermoz

Né dans une famille aisée, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abris, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l’Assemblée Nationale aux bidonvilles de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale.

La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung

Avec Juliette Binoche, Benoît Magimel, Emmanuel Salinger

Eugénie, cuisinière hors pair, est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. Au fil du temps, de la pratique de la gastronomie et de l’admiration réciproque est née une relation amoureuse. De cette union naissent des plats tous plus savoureux et délicats les uns que les autres qui vont jusqu’à émerveiller les plus grands de ce monde.

Ça tourne à Séoul ! de Kim Jee-Woon

Avec Song Kang-Ho, Im Soo-Jung, Jung-se Oh

Séoul, 1970 : le réalisateur Kim souhaite refaire la fin de son film « Cobweb ». Mais les autorités de censure, les plaintes des acteurs et des producteurs ne cessent d’interférer, et un grand désordre s’installe sur le tournage. Kim doit donc surmonter ce chaos, pour achever ce qu’il pense être son chef-d’œuvre ultime…