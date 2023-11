Nora Hamzawi de retour avec un nouveau spectacle à Toulouse

Partager Facebook

L’humoriste Nora Hamzawi fait son retour sur scène avec un nouveau spectacle. Rendez-vous le 4 décembre 2024 au Casino Barrière Toulouse.

Il y a des humoristes qui trouvent le ton juste. Les mots parfaits décrivant des moments précis. Des instants de vie. Nora Hamzawi fait parti de ceux/celles là depuis plusieurs années maintenant. Découverte sur France Inter puis sur Quotidien, l’humoriste nous avait livré en 2019 un superbe seule en scène autour des interrogations d’une jeune femme dans la trentaine. On a pu la voir aussi dans des films comme Doubles Vies, Alice et le Maire, Eleonore ou encore des séries comme Irma Vex d’Olivier Assayas sur OCS.

Son dernier spectacle a enregistré plus de 225 000 spectateurs dans les salles avant une retransmission devant plus de 1 millions de spectateurs sur TMC en direct. Elle nous revient donc, enfin, avec un nouveau seule en scène et un passage par Toulouse le 4 décembre 2024.

Prévente exclusive à partir du 06/11 au 20/11 sur box.fr et fnac.com