The Glossy Sisters, ce vendredi à Toulouse

The Glossy Sisters seront en spectacle à la Salle Nougaro ce vendredi 6 mars 2020.

3 Chanteuses, 1 contrebasse. 3 femmes qui chantent les états de la féminité, 3 femmes artistes, inspirées, qui se servent de la musique, du rythme, de leur voix et de leur créativité pour chanter et revendiquer toutes les facettes de la femme moderne, libre, généreuse et inventive ! 3 voix qui se mêlent et s’entremêlent, accordant leurs grains et leurs tonalités, portées par le swing d’une contrebasse subtile et inspirée. Un spectacle riche et sensuel, allant d’un genre à un autre, le tout sur des rythmes jazz et rétro !

The Glossy Sisters

Vendredi 6 mars 2020

La Salle Nougaro