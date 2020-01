The Dead South en concert en mai 2020 à Toulouse !

Partager Facebook

The Dead South sera en concert au Metronum de Toulouse le 17 mai 2020 avec l’album « Sugar and Joy ».

The Dead South semble tout droit sorti de la Ruée vers l’or et du terroir américain : chemises blanches, bretelles noires, chapeaux. Composé de quatre musiciens issus du milieu grunge et métal, ils ont la réputation d’être des bêtes de scène aux prestations hautement énergiques avec un chanteur à la voix burinée et l’autre, haut perchée. Ils ont sorti trois albums avant de débarquer en France avec un Trianon complet en avril 2019.

Leur précédent album, « Illusion & Doubt », a été classé n°2 sur Bluegrass US Billboards et a remporté le Meilleur Album Saskatchewan de 2016.

Leur nouvel album « Sugar and Joy » est sorti en octobre 2019. Ils le présenteront le 17 mai 2020 au Metronum de Toulouse.

The Dead South

Dimanche 17 mai 2020

Le Metronum Toulouse

www.bleucitron.net pour les réservations