Ligue 1 : Le cauchemar continue pour le TFC face à Brest

Samedi soir, au Stadium, le TFC a connu une soirée cauchemardesque face au Stade de Brest en s’inclinant de nouveau (2-5). Toulouse reste bon dernier de Ligue 1.

Pour la première journée de la phase retour du championnat, et pour la première de Denis Zanko à la tête des violets, Toulouse s’est donc incliné dans une rencontre riche en rebondissements. Le Téfécé a craqué en deuxième période après avoir mené à la mi temps de la rencontre 2 buts à 1 grâce à Diakité (17e et 20e) contre une réalisation de Crout (8e). Mais Brest a écrasé tous les espoirs d’une première victoire avec quatre bust en seconde période (2-5).

Avec ce nouveau revers, Toulouse coule en fond de classement à cause de la victoire de Nîmes et Metz. Dernier avec 12 points, Toulouse est désormais à 8 points de Merz premier non relégable. Prochaines rencontres à Lyon et Amiens avant de recevoir Strasbourg.