Tété en showcase près de Toulouse

Le chanteur Tété sera en showcase le samedi 26 novembre à 15h00, au magasin Cultura de Fenouillet.

Conteur d’histoires, guitariste hors pair, Tété revient avec un nouvel album. Dans « A la faveur des échanges », il revisite ses plus belles chansons, 20 ans après son premier album avec des artistes de tous les horizons. On y retrouve Gael Faye, Jérémy Frerot, Imany, Féfé, Thomas Dutronc, Ben Mazué, Bénabar ou encore Clou et Nach. Il présentera ses plus grands succès samedi à Cultura.

Le showcase sera suivi d’une séance de dédicace. Alors rendez-vous au Cultura de Fenouillet, rue des usines 31150 Fenouillet.