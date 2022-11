Le Menu, les Miens, Bones and all…les sorties au cinéma de la semaine !

Au programme de vos salles de cinémas, les films « Le Menu », « Les Miens », « Bones and all » et « Aucun ours ».

Le Menu de Mark Mylod

Avec Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult

Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des restaurants les plus en vogue du moment, en compagnie d’autres invités triés sur le volet. Le savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des surprises aussi étonnantes que radicales…

Les Miens de Roschdy Zem

Avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. Un jour il chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités.

Bones and All de Luca Guadagnino

Avec Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance

Maren part à la recherche de sa mère et rencontre Lee, un adolescent à la dérive qui va l’embarquer dans un road trip enflammé sur les routes de l’Amérique profonde. Leur amour naissant sera-t-il suffisamment fort pour résister à leurs démons ?

Aucun ours de Jafar Panahi

Avec Jafar Panahi, Mina Kavani, Vahid Mobasheri

Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?