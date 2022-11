Le Petit Marché de Noël s’installe aux Minimes à Toulouse

Partager Facebook

Le Petit Marché de Noël ouvre vendredi prochain sa 13ème édition pour un grand week-end de rencontres, ventes et échanges aux Minimes de Toulouse.

A un mois de Noël, 17 créatrices et créateurs toulousains se retrouvent dans la maison de Nath aux Minimes Toulouse pour exposer ensemble du 25 au 27 novembre. Le temps d’un week-end, tous se retrouvent dans cette boutique éphémère : illustratrices, céramistes, sérigraphes, créateurs d’objets de déco, vêtements, bijoux….

En plus, les organisateurs invitent Lisa Fronsac, autrice toulousaine pour son roman « Sel et Sable », la vigneronne des vins natures Soli Sol Soli, et Dartford Station pour un concert à l’occasion de la sortie de leur album « Welcome to our house ».

Le petit marché de Noël

157 rue de Chaussas à Toulouse

Vendredi 25 novembre : inauguration à 18h

Dartford Station en concert à 21h

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 10h30 -19 h