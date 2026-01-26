Tennis de table : Les frères Lebrun défient Simon Gauzy au Palais des Sports de Toulouse !

C’est l’affiche que tous les fans de « ping » attendaient. Ce lundi 26 janvier 2026, le Palais des Sports de Toulouse devient l’épicentre du tennis de table mondial. Les trois stars de l’équipe de France, médaillées de bronze aux JO de Paris, se retrouvent pour un choc de Pro A qui s’annonce électrique.

Le match de l’année : Revanche et sommets

Cette rencontre délocalisée à Toulouse oppose les deux formations les plus redoutables du championnat actuel :

L’Alliance Nîmes-Montpellier (ANMTT) : Portée par le phénomène Félix Lebrun (Top 5 mondial) et son frère Alexis , champion d’Europe en titre.

Le GV Hennebont TT : Mené par le Toulousain de naissance Simon Gauzy, qui fait un retour chargé d’émotion dans sa ville natale.

Après une finale mémorable en juin dernier remportée par l’Alliance, Hennebont compte bien prendre sa revanche dans une ambiance qui s’annonce bouillante devant près de 4 000 spectateurs.

📍 Infos Pratiques

Date : Lundi 26 janvier 2026

Horaires : Coup d’envoi à 19h30 (fin prévue vers 23h00)

Lieu : Palais des Sports André-Brouat (3 Rue Pierre Laplace, 31000 Toulouse)

Configuration : Show de haut niveau avec visibilité optimisée

Billetterie : Exclusivement en ligne sur le site officiel de l’ANMTT

Tarifs : * Couronne haute : 15 € (Gratuit pour les -12 ans) Tribune basse : de 0 € à 25 €



Pourquoi il faut y aller ?

Au-delà de l’aspect purement sportif, c’est l’occasion de voir à l’œuvre les « frères Lebrun », véritables icônes d’une discipline en plein essor. La vitesse d’exécution, la puissance des échanges et la ferveur du public toulousain promettent une soirée mémorable, que vous soyez expert ou simple curieux.