Concert à la Halle aux Grains de Toulouse : Les virtuoses Daniel Lozakovich et David Fray réunis

Le public toulousain s’apprête à vivre un moment de grâce absolue. Ce mardi 27 janvier 2026, la mythique scène de la Halle aux Grains accueille deux géants de la scène classique internationale : le violoniste prodige Daniel Lozakovich et le pianiste virtuose (et local de l’étape) David Fray.

Plus qu’un simple concert, c’est une véritable conversation musicale qui s’engage entre ces deux artistes à la complicité évidente, pour une soirée qui s’annonce déjà comme l’un des temps forts de la saison culturelle.

Deux virtuoses d’exception

L’affiche a de quoi faire rêver les mélomanes :

Daniel Lozakovich : Plus jeune artiste de l’histoire à avoir signé chez le prestigieux label Deutsche Grammophon, il joue sur l’un des instruments les plus célèbres au monde : le Stradivarius ayant appartenu à la légende Ivry Gitlis.

David Fray : Salué mondialement pour ses interprétations de Bach et Beethoven, le pianiste français apporte sa sensibilité et sa profondeur de jeu à ce duo d’exception.

📍 Infos Pratiques

Date : Mardi 27 janvier 2026

Horaires : De 20h00 à 22h00

Lieu : Halle aux Grains (1 Place Dupuy, 31000 Toulouse)

Type d’événement : Concert de musique classique

Public : Tout public

Tarifs : Selon catégories (voir billetterie)

Billetterie : Réservation conseillée sur les plateformes habituelles ou aux guichets de la Halle aux Grains.

Pourquoi ne pas manquer ce concert ?

C’est une opportunité rare d’entendre le timbre unique du Stradivarius « ex-Gitlis » entre les mains d’un génie de 24 ans, soutenu par l’intelligence musicale de David Fray. Une rencontre exaltante placée sous le signe de la transmission et de l’excellence.

Le conseil Toulouseblog : Le quartier de la place Dupuy est très fréquenté les soirs de concert, pensez à privilégier le métro (Ligne B – arrêt François Verdier) ou à arriver un peu en avance.