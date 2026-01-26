Festival Théâtres d’Hivers : Une soirée d’ouverture festive au Centre Culturel Henri-Desbals

C’est le rendez-vous incontournable des passionnés de planches et de convivialité. Dès demain, le festival Théâtres d’Hivers lance sa nouvelle édition. Pour célébrer cette ouverture, le Centre culturel Henri-Desbals vous concocte une soirée riche en émotions ce mardi 27 janvier, mêlant jazz, soul et l’énergie du théâtre de boulevard.

En présence de Claude Sanchez, cette soirée sera également l’occasion d’échanger avec les compagnies de théâtre amateur qui font battre le cœur de ce festival.

Au programme : Musique live et quiproquos jubilatoires

La soirée se déroulera en deux temps forts :

19h00 – Concert du duo Orchid (Jazz/Soul) : Porté par Telma Gonzalez-Suran (chant) et Antoine Favaro (piano), ce jeune duo talentueux, issu du Conservatoire de Toulouse, vous embarque dans un univers feutré et complice. Entre compositions originales et reprises, leur prestation piano-voix est une pépite de douceur pour débuter la soirée.

20h30 – Spectacle « Le jeu du boulevard » : La Compagnie l’Atelier de la Gare s’empare des classiques de Feydeau, Labiche ou encore Tardieu. Douze comédiens sur scène enchaînent quiproquos, chants et chorégraphies pour une comédie survitaminée qui rend hommage aux maîtres du vaudeville.

Entre les deux, un apéritif permettra au public de rencontrer les artistes et de découvrir toute la programmation du festival.

📍 Infos Pratiques