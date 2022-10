Un nouveau livre pour le chef toulousain Fabrice Mignot 

Partager Facebook

Le Chef toulousain Fabrice Mignot sort son nouveau livre « J’adore cette recette ! » Saison 2 le 14 octobre.

Fabrice Mignot – cofondateur de l’Agence Spatule Food Content, cogérant des restaurants de bord de mer, Biquet Plage (Leucate) et Nudisme Interdit (Cap d’Agde), chroniqueur culinaire sur France 3 et C8 – propose dès le 14 octobre la saison 2 de son livre de recettes faciles et gourmandes J’adore cette recette !.

Fort du succès du premier volet, Fabrice Mignot revient avec un volume 2 qui propose 60 recettes du quotidien twistées pour surprendre et se régaler en toute simplicité. Ce chef aux multiples talents a développé et cultive l’art de sublimer les ingrédients du quotidien, qui grâce à quelques astuces et techniques à la portée de chacun, se transforment en délicieux plats à déguster en famille ou entre amis.

Au menu de J’adore cette recette ! Saison 2, l’artichaut frit s’accompagne d’une mayonnaise fumée, le poulpe se déguste en carpaccio, l’huître en tempura et le canard sous forme de cromesquis…pour les becs sucrés, le Mont-Blanc s’encanaille avec la clémentine et la mousse au chocolat crée la surprise en s’allégeant d’une écume de pain !

En plus de ce nouveau cahier culinaire, Fabrice Mignot fourmille de projets… sur le petit écran, à la radio… Et, après le succès de la « Rainbow Hot Sauce », le Chef toulousain et son équipe lance leur nouvelle gamme de sauces piquantes !