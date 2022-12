Taïro en concert au Bikini ce samedi

Partager Facebook

Taïro sera en concert ce samedi 10 décembre au Bikini.

C’est dans le reggae que TAÏRO a trouvé le moyen de poursuivre le combat de son père qui, en raison de ses idées révolutionnaires, fut emprisonné pendant quatre ans au Maroc puis exilé à Paris. De sa mère, il a hérité le goût pour la langue française et la révélation de sa vocation en écoutant l’un de ses disques : « KAYA »de BOB MARLEY . Abonné des sound systems à la grande époque du ragga parisien, sa carrière a décollé quand AKHENATON l’a recruté pour la bande originale de TAXI 2 et exposé aux oreilles du plus grand nombre avec le tube « Elle Veut »extrait de la compilation « DIS L’HEURE DE RAGGA »sortie en 2004. Depuis, TAÏRO est l’un des fers de lance du reggae français, plébiscité par une énorme fanbase, plus d’une dizaine de clips à plusieurs millions de vues, des tubes joués dans le monde entier.

Dans un pays déchiré par les questions identitaires, il affirme une relation apaisée à sa double culture, et alterne des textes engagés ou plus légers. Le chanteur avait 16 ans quand, en ouvrant un dictionnaire franco-anglais, il s’est choisi comme pseudo TAÏRO : l’apprenti. toujours apprendre, voilà une belle philosophie de vie.

Trois ans après l’album « AINSI SOIT-IL » et les cartons des morceaux « Une Seule Vie » et « Bonne Weed » culminant à plusieurs dizaines de millions de vues sur YouTube, TAÏRO confirme son savoir-faire avec « REGGAE FRANÇAIS » son dernier opus sorti en 2016. Accompagné de son FAMILY BAND , il compte à son palmarès pas moins de deux Olympia et des concerts inoubliables sur les scènes principales des Solidays, Printemps de Bourges, No Logo, Reggae Sun Ska Festival et beaucoup d’autres.

Après un double CD Best Of de 35 titres et plein de nouveautés, TAÏRO a repris le chemin des concerts en France métropolitaine avec un passage à Toulouse ce samedi 10 décembre.