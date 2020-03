« Tabarnak » par le Cirque Alfonse à Odyssud Blagnac

Partager Facebook

Le Cirque québécois Alfonso présente son spectacle « Tabarnak » du 11 au 14 mars à l’Odyssud Blagnac.

Après avoir recréé l’ambiance d’une tribu de bûcherons dans Timber ! à Odyssud en 2015, le cirque québécois Alfonse nous offre un office religieux exubérant et festif ! Une joyeuse virée en enfer et au paradis, entre humour et prouesses acrobatiques où l’humain tutoie le divin. Cette fresque musicale, emmenée sur du son rock et folk en live, est ponctuée de sauts à la balançoire russe, de numéros de voltige spectaculaires, de danses en roller ; on chante, on jongle avec des encensoirs, on se fait peur avec la barre russe, on construit des pyramides humaines… Le tout dans une église, lieu magique dans lequel baigne notre imaginaire collectif.

« Tabarnak » par le Cirque Alfonse

du 11 au 14 mars 2020

Odyssud Blagnac