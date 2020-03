Temples en concert à Toulouse

Partager Facebook

Ce mercredi 11 mars, le groupe Temples sera en concert au Metronum de Toulouse.

Avant-gardiste, tendre et lumineux, voilà comment l’on pourrait aisément qualifier le rock psychédélique des esthètes Temples, ce trio britannique que l’on dirait tout droit sorti des années 60. À la fois solaire et tourbillonnant, brut et onirique, il resplendit avec classe au sein de la stratosphère indé psyché mondiale (Jacco Gardner, Tame Impala…). Le mélange de fuzz, synthés, reverb et autres mélodies entêtantes sont au service d’un rock psyché puissant et élégant, ancré dans une certaine nostalgie mais pourtant résolument contemporain. En témoigne un troisième album Hot Motion (ATO Records, 2019) fort bien réalisé que le groupe va porter sur scène avec la générosité qu’on lui connaît.

Découvrez en live le groupe Temples à Toulouse ce mercredi soir grâce à l’association Regarts.

Temples en concert

Mercredi 11 mars 2020

Le Metronum de Toulouse

Entrée 20e