Super League : Premier déplacement pour le Toulouse Olympique 

Petit récapitulatif des forces en présence avant la deuxième journée de Super League, qui verra le TO se déplacer sur le terrain des Red Devils de Salford, dans la périphérie de Manchester. Coup d’envoi fixé à 16h depuis l’AJ Bell Stadium.

Deux ambiances différentes avant ce 2e round de Super League. D’un côté les Toulousains, qui auront à cœur de mieux gérer le match après une première rencontre en Super League s’étant soldée par une défaite à Wallon face aux Giants d’Huddersfield (14-42). De l’autre côté, Salford a réalisé une bonne opération en allant s’imposer sur la pelouse des Tigers de Castleford sur le score de 26 à 16.

Les enjeux de cette confrontation

Pour nos Toulousains, l’enjeu sera d’aller chercher une première en victoire en Super League lors de ce premier déplacement. Pour les joueurs de Salford, l’objectif sera d’enchainer une seconde victoire en autant de rencontres.

Les dernières fois

Les confrontations entre le TO et Salford ne sont pas nombreuses, il y en a eu seulement 2. Une datant de 2003 en Challenge Cup, les Bleus & Blancs s’étaient inclinés 26-10. Une autre plus récente en septembre 2018 durant le Super 8 Qualifiers, Salford s’était également imposé sur le score de 44 à 10.

Une préparation ciblée

Sylvain HOULES a utilisé les quelques jours de préparation qui séparent les deux premières journées de championnat pour travailler discipline, soutien au ballon et l’objectif de poser plus de questions à la défense de Salford, une équipe bien en place offensivement.