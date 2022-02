Carpenter Brut en concert à Toulouse cet automne ! 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Interférence, nouvelle salle de concerts à Balma, accueillera Carpenter Brut en concert le 7 octobre 2022.

4 ans après le Leather Patrol Tour et plus de 130 dates à travers l’hémisphère Nord, Carpenter Brut présentera en 2022 le deuxième volet de sa seconde trilogie, le Leather Terror Tour.

Cette histoire, totalement imaginée et mise en musique par Carpenter Brut, prend un nouveau tournant. Bret Halford se transforme en serial killer sanguinaire.

Riffs assassins, batteries métaliques, Carpenter Brut dévoile encore un peu plus son goût pour le trash, le métal 80’s et donne aussi plus de place au chant. Son nouveau spectacle sera aussi musclé que dansant, menant à une débauche de sons plus électriques que jamais.

Réservations : www.bleucitron.net