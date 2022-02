Liqui Moly Starligue : Une victoire et une 4e place pour le FENIX Toulouse !

Vendredi soir, le FENIX Toulouse s’est imposé face à Dunkerque (26-23) pour une troisième victoire en 2022 et un belle quatrième place au classement.

Après la belle performance de mardi face à Berlin, le match de vendredi soir était un peu moins animé. Effectivement dès le début de la rencontre les attaques sont en grande difficulté. Malgré cela Toulouse est en tête pendant la totalité de cette première mi-temps. A la pause 13/10 pour le FENIX.

La seconde mi-temps ne sera guère plus intéressante. Le FENIX reste à la tête de la partie, mais connait un gros coup de mou avec seulement 2 buts en 10 minutes. La fin de match est maîtrisée par nos joueurs qui remettent un peu plus de rythme et d’engagement. Résultat des courses Toulouse bat Dunkerque 26/23.

L’info de la soirée, est surtout la nouvelle place au classement du FENIX qui est 4ème du championnat.