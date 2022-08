Super League : Nouvelle défaite du Toulouse Olympique 

Partager Facebook

Ce dimanche 28 août, les Toulousains se déplaçaient sur la pelouse de MKM Stadium de Hull FC, pour leur deuxième match en 3 jours. Nouvelle défaite (38-12) !

Dès le début de la rencontre, les deux équipes complètent leurs chaines et mettent la pression sur les défenses. Mais c’est Hull qui accélère alors que les Olympiens subissent, les Anglais inscrivent 4 essais en moins de 15 minutes. Moment de flottement fatal pour les Olympiens, car sur les dernières minutes de ce premier acte ils poussent pour marquer mais en vain. CONNOR ayant transformé les essais, Hull FC et le Toulouse Olympique rentrent aux vestiaires sur le score de 24-0

La seconde mi-temps est plus disputée, les deux équipes se neutralisent jusqu’à l’heure de jeu. Guy ARMITAGE ouvre le compteur Français, mais après une période de domination, les hommes de Sylvain ne parviennent pas à concrétiser. Et ils encaissent deux essais en moins de 5 minutes. A la 75e minute de jeu, Hull mène 34-6, et Ilias BERGAL marque son deuxième essai de la saison avant que VULIKIJAPANI sur interception son deuxième essai de l’après-midi.

Avec un meilleur visage qu’en première période, les Bleus & Blancs s’inclinent et n’ont plus qu’une rencontre à disputer et pas des moindres, un déplacement sur la pelouse du champion en titre de Saint-Helens.