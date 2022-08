Vivez le lentement de la fusée de la mission Aremis I à la Cité de l’Espace

Partager Facebook

Lundi 29 août 2022, la Cité de l’espace vous fait vivre en direct le premier lancement de la fusée de la mission Artemis I. L’objectif à terme ? Le retour des astronautes sur la Lune.

Ce lundi 29 août ce lancement inaugural de la fusée SLS (Space Launch System) pour la mission Artemis I marque le début d’une nouvelle ère spatiale. 53 ans après les premiers pas de l’Homme sur la Lune, la NASA est sur le point de franchir une étape décisive avec le lancement de sa fusée SLS.

Ce premier vol d’essai inhabité a aussi pour but de certifier dans le cadre d’un voyage Terre-Lune aller-retour la capsule Orion américaine dotée de son module de service de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) réalisé en partie par Airbus. Il s’agit de préparer Artemis II qui enverra quatre astronautes autour de notre satellite naturel en 2024.

La Cité de l’espace propose à ses visiteurs et à la presse de vivre ce moment historique commenté à partir 14h au cœur de ses expositions par un animateur scientifique de la Cité de l’espace, en présence de Antoine Alouani, Ingénieur système pour la propulsion d’Orion chez Airbus et de Sébastien Barde, Sous-directeur exploration et vols habités au CNES.

Parallèlement le public pourra découvrir l’exposition « Lune, épisode 2 » qui sensibilise le public à l’environnement lunaire, cet astre si beau et si hostile à la fois et aux défis actuels à relever pour permettre une installation humaine durable sur l’astre sélène. Comment vivre, se nourrir, travailler sur la Lune ? Tous ces sujets sont traités dans l’exposition à travers des expériences et mises en situation. Une évocation des projets lunaires, comme la mission Artemis de retour des astronautes sur la Lune, est également proposée au sein de cette exposition.

Plus d’infos : www.cite-espace.com