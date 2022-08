Super League : Les Toulousains s’inclinent à Wigan

Partager Facebook

Ce vendredi (19/08), les Olympiens se déplaçaient sur la pelouse des Wigan Warriors pour le compte de la 24e journée de Super League. Et nouvelle défaite pour le Toulouse Olympique 52 à 6.

Les dix premières minutes voient le TO commettre de nombreuses fautes, offrant ainsi l’occasion à Wigan d’inscrire deux essais. Les Toulousains parviennent par la suite à se replacer dans la partie et commence un bras de fer qui sera stoppé par Harry SMITH à la 27e minute. Le TO ne concrétisera pas sa possession de la fin de première période, contrairement aux locaux qui inscriront un 4e essai une minute avant de retourner aux vestiaires, emportant avec eux un avantage de 24 points à 0.

Au retour de la pause, le jeu s’intensifie, et les deux équipes vont gagner en rapidité, mais malheureusement le TO repart à la faute et permet à Bevan FRENCH de creuser l’écart avec pas moins de deux essais en trois minutes de jeu, s’offrant un « hat trick », puis à PEARCE-PAUL à la 57e de trouver la ligne d’en-but. Le TO ne lâche rien et grâce à une belle attaque sur la largeur du terrain, Guy ARMITAGE parvient à décaler Matty RUSSELL qui inscrit ainsi son 13e essai sous les couleurs du TO à la 63e. Chris HANKINSON transforme. Dans le dernier quart d’heure, le TO manque une belle occasion et les Anglais, quant à eux, vont profiter de plusieurs pénalités en leur faveur pour trouver la marque deux fois. Score final, 52 – 6.

Prochain rendez-vous pour le TO et pas des moindres : le tout dernier match à domicile de la saison et premier derby 100% français de Super League à Toulouse : la réception des Dragons Catalans au stade Ernest-Wallon jeudi 25 août à 20h30.