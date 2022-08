Partager Facebook

Du 23 au 24 novembre 2022, Panayotis Pascot nous offrira deux représentations de son excellent seul en scène « Presque » à l’Aria de Cornebarrieu.

Le débit ultra rapide de ceux qui ont des choses à dire, et la tchatche de ceux qui savent faire des blagues… Stand-upper et humoriste surdoué, Panayotis Pascot est aussi un conteur hors pair. Il emporte son auditoire dans un grand éclat de rire, pour un voyage dans les méandres savoureux de son enfance et son incapacité notoire à embrasser une fille. Il n’est qu’au début d’une carrière qui s’annonce totalement atypique. Acteur-interviewer, il joue le rôle du gêneur maladroit de façon créative et surréaliste. Aujourd’hui avec sa chronique dans « Quotidien », c’est près de 1,5 million de téléspectateurs qu’il rencontre chaque semaine…

Panayotis Pascot présente « Presque »

23 et 24 novembre 2022

Aria

http://www.cornebarrieu.fr/aria/