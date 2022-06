Super League : Les Olympiens défaits par les champions en titre

Partager Facebook

Samedi 4 juin, le TO recevait une nouvelle fois les triple champions en titre, et leader actuel de Super League, de St-Helens. Malheureusement, c’est une nouvelle défaite (14-28).

Les dix premières minutes voient champions et promus se rendre coup pour coup, les Saints commettent des erreurs de discipline et offrent à Chris HANKINSON le soin d’ouvrir le score sur une pénalité, 2-0 pour le TO. Les Anglais vont répliquer en inscrivant deux essais en cinq minutes, que MAKINSON ne transformera pas. Cela fait 2-8 à la 16e minute de jeu. Les Olympiens poussent pour revenir au score mais la faute à des maladresses, ces derniers se feront contrer et les Saints viendront marquer un dernier essai pour conclure ce premier acte. 2 à 14 à la pause.

De retour sur la pelouse, les Olympiens vont directement mettre la pression sur les champions, et concrétisent leur première occasion du 2eme acte. Harrison HANSEN marque son premier essai de la saison. Suite à cette réduction de l’écart, les Olympiens manquent l’occasion de revenir au score et vont ensuite être mis sous pression pendant 10 minutes.

Les hommes de Sylvain HOULES résistent, jusqu’à ce que WELSBY inscrive le 4e essai anglais. Les espoirs des Bleus & Blancs vont encore plus s’amoindrir, car les Saints interceptent et marquent 4 minutes après leur essai précédent. 5 minutes plus tard, les locaux repartent de l’avant et bénéficient d’une pénalité. Après un bon coup de pied de Lucas ALBERT qui amène les siens dans les 10 mètres adverses, Chris HANKINSON négocie bien son duel et vient marquer pour réduire la marque, essai qu’il transformera. Les haut-garonnais donneront une dernière munition aux rouges & blancs, MAKINSON rajoutant deux points, suite à une pénalité. Pour en finir sur un score de 14 à 28.

Pas le temps de se morfondre, l’effectif doit se projeter sur la réception cruciale face aux Castleford Tigers. Dimanche 12 juin, coup d’envoi 15h30 au Stade Ernest-Wallon.