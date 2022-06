Jehnny Beth en concert à Toulouse

Partager Facebook

Leadeuse électrisante de Savages, Jehnny Beth sera en concert événement le 7 juin au Metronum, pour l’un de ses rares passages en France cette saison !

Que ce soit en tant que musicienne, actrice ou écrivaine, Jehnny Beth défie les conventions, son public — et elle-même. Son inlassable détermination à repousser les limites s’est d’abord fait connaître pendant qu’elle faisait partie de Savages, dont les albums acclamés Silence Yourself (2013) et Adore Life (2016) ont apporté une secousse d’énergie féminine sans compromis au post-punk ainsi qu’à la scène rock britannique des années 2010.

Rendez-vous mardi au Metronum de Toulouse pour une date exceptionnelle !