Les Journées du Patrimoine au ThéâtredelaCité Toulouse le weekend prochain

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 16 et dimanche 17 septembre, le ThéâtredelaCité invite le public à découvrir ses coulisses.

Le ThéâtredelaCité, paquebot de 10.000 m² de verre, de métal et de briques, construit par l’architecte Alain Sarfati, vous ouvre ses portes pour des visites guidées à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ! Dans les coulisses secrètes de ce lieu de fabrication et de diffusion de spectacles, laissez-vous surprendre, au détour d’un rideau ou d’un couloir les 16 et 17 septembre.

Pour connaitre le programme des visites : https://theatre-cite.com/

Un concours pour dormir au Théâtredelacité

Exceptionnel ! le ThéâtredelaCité ouvre ses appartements le temps d’une nuit à 96 heureux gagnants et gagnantes d’un tirage au sort, qui passeront une nuit (pour deux) dans l’une de ses huit chambres habituellement réservées aux artistes. En prime, une découverte de ses moindres recoins : salles de spectacle, ateliers costumes, loges d’artistes… Plusieurs surprises attendent les participants qui partageront également un repas avec les artistes et l’ensemble des hôtes du mardi 12 au dimanche 17 septembre.

Infos : https://theatre-cite.com/programmation/2023-2024/spectacle/une-nuit-au-theatre/