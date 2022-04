Stade Toulousain : Thomas Ramos prolonge jusqu’en 2027

Partager Facebook

L’arrière international Thomas Ramos a prolongé avec le Stade Toulousain jusqu’en 2027 selon le journal L’Equipe.

Bonne nouvelle. Depuis plusieurs semaines, on s’impatientait sur l’avenir de Thomas Ramos, notamment avec les arrivées du phénomène Ange Capuozzo et de son homologue et rival avec le XV de France Melvyn Jaminet. L’Equipe annonce que l’arrière prolonge jusqu’en juin 2027 . L’enfant du club reste à la maison comme il l’explique au quotidien : https://www.lequipe.fr/Rugby/Article/Thomas-ramos-apres-sa-prolongation-de-quatre-ans-avec-toulouse-cela-aurait-ete-trop-dur-de-partir/1327642