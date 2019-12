Sortie Cinéma : Rendez-vous chez les Malawas, Les Incognitos, Charlie’s Angels…

Partager Facebook

Ce mercredi, malgré noël, des films sont de sortie. Au programme des salles obscures : Rendez-vous chez les Malawas, Les Incognitos, Charlie’s Angels, La Sainte Famille, Cats et La Vérité.

Rendez-vous Chez Les Malawas de James Huth avec Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia

Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une des tribus les plus isolées du monde. Une comédie sur la nature… humaine.

Les Incognitos de Nick Bruno, Troy Quane avec Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Walter possède un génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain…

Charlie’s Angels de Elizabeth Banks avec Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska

Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients grâce à leurs compétences hors du commun. L’agence Townsend a maintenant étendu ses activités à l’international, avec les femmes les plus intelligentes, les plus téméraires et les mieux entraînées du monde entier – de multiples équipes de Charlie’s Angels affrontant les missions les plus périlleuses, chacune guidée par son propre Bosley.

La Sainte Famille de Louis-Do de Lencquesaing avec Marthe Keller, Laura Smet, Léa Drucker

Jean, universitaire réputé, se retrouve ministre de la Famille, alors même qu’il est perdu dans les événements qui secouent la sienne.

La Vérité de Hirokazu Kore-eda avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation.

Cats de Tom Hooper avec Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Taylor Swift

L’adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an au cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se réunissent pour leur grand bal. Leur chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au paradis de la Jellicosphère pour renaître dans une toute nouvelle vie.