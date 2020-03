Stade Toulousain : Les Quarts de finale de la Coupe d’Europe reportés

Partager Facebook

Le Stade Toulousain ne disputera pas son quart de finale de Coupe d’Europe.

C’est officiel et logique vu la crise sanitaire actuelle à cause du Coronavirus -COVID 19 : Les quarts de finale de l’EPCR sont reportés. Le comité directeur de l’European Professionnel Club Rugby a décidé lundi soir que les matchs prévus les 3, 4 et 5 avril 2020 ne pouvaient pas être disputés.

En plus de reporter les huit rencontres des deux compétitions européennes, où le Stade Toulousain était qualifié, la saison des tournois européens est suspendue jusqu’à nouvel ordre.

L’EPCR, en concertation avec les ligues nationales, reste déterminée à trouver une solution pour achever la saison actuelle dans les meilleures conditions. On attend de nouvelles informations quand la période aura évolué en mieux.