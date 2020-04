Stade Toulousain : Gillian Galan vers l’Aviron Bayonnais ?

Partager Facebook

Le club basque de l’Aviron Bayonnais envisagerait de recruter le troisième ligne du Stade Toulousain Gillian Galan en in de contrat avec les Champions de France 2019.

Le troisième ligne toulousain ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. En fin de contrat avec son club de Toulouse, avec qui il joue depuis ses 16 ans et l’âge de 16 ans, Gillian Galan intéresse de nombreux clubs dont les blancs et bleus bayonnais. Lyon semblait la piste la plus chaude mais le retour de Bastareaud en 8 serait un frein à la signature du toulousain. Bayonne qui cherche un poste 5/8 verrait dans le joueur aux 166 matchs avec Toulouse la recrue idéale.

En signant à Bayonne, Galan retrouverait Yannick Bru un entraineur qu’il l’a lancé en 2011 en TOP 14. Il faudra toute fois faire des sacrifices financiers pour jouer au Pays Basque. Et quant à une prolongation avec Toulouse, pour l’instant, elle n’est pas d’actualité. On va suivre de très près le dossier d’un joueur qu’on apprécie beaucoup à Toulouse.