Regardez le concert de l’Orchestre National du Capitole à la Philharmonie de Paris

Retrouvez jeudi 30 avril à 20h30 le concert de l’Orchestre national du Capitole, enregistré le 9 décembre 2019 à la Philharmonie de Paris. Ce concert sera disponible pour une durée de 9 jours.

Pendant le confinement, la Philharmonie de Paris étend son offre de contenus en ligne et diffuse chaque soir à 20h30 un concert issu de ses archives vidéo, « Le concert du jour » sur Philharmonie Live. Et ce jeudi 30 avril, et pendant 9 jours, découvrez le concert de l’Orchestre national du Capitole, enregistré le 9 décembre 2019 à la Philharmonie. A la direction de ce concert Tugan Sokhiev pour interpréter Le concerto pour piano n 1 de Liszt et la Symphonie N°8 de Chostakovitch.

Pour écouter le concert : https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/1106640/orchestre-national-du-capitole-de-toulouse-tugan-sokhiev-lucas.html

Retrouvez également, en accès gratuit sur Philharmonie Live, les concerts de l’ONCT enregistrés les 06/03/18 (Tugan Sokhiev, direction – Vadim Repin, violon) et 05/11/18 (Tugan Sokhiev, direction – Edgar Moreau, violoncelle)