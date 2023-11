Stade Toulousain. Deux internationaux de retour avant le déplacement à Pau

Partager Facebook

Cette semaine, le Stade Toulousain a vu le retour de deux nouveaux internationaux afin de préparer le déplacement au Stade du Hameau face à la Section Paloise dimanche : Dorian Aldegheri et Melvyn Jaminet.

Petit à petit, les acteurs de la Coupe du Monde retrouvent leurs quartiers. Si certains comme Antoine Dupont, Cyril Baille, Thibaud Flament, Anthony Jelonch, François Cros et Thomas Ramos sont en vacances, d’autres sont à l’entrainement. Après Mauvaka, Arnold, Ahki et Capuozzo, déjà entrés en jeu lors de la victoire face à l’UBB, c’est deux français peu utilisés pendant le Mondial qui sont de retour. Soit Dorian Aldegheri et Melvyn Jaminet. Ils devraient être disponible pour la Section Paloise.