Stade Toulousain. Deux ans de plus pour Sofiane Guitoune

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Selon une information RMC Sport, le centre et cadre du vestiaire du Stade Toulousain, Sofiane Guitoune, devrait prolonger de deux ans son contrat avec le club.

Le centre international de 32 ans va continuer de faire les beaux jours du Stade Toulousain. Le club Champion de France et d’Europe 2021 doit annoncer la prolongation du joueur dans les prochains jours d’après RMC Sport.



Arrivé en 2016 de Bordeaux-Bègles, alors qu’il enchainait les pépins, Sofiane Guitoune s’est imposé au centre et dans les vestiaires au Stade Toulousain. Après une lourde blessure au genou en mars 2021, il est de retour et en grande forme. Cette prolongation intervient alors qu’Arthur Vincent, un temps annoncé à Toulouse, prolonge à Montpellier.