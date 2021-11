Netflix, Prime Video, Disney +…que voir en décembre sur les plateformes ?

Partager Facebook

A l’approche des vacances, les plateformes Netflix, Prime Video et Disney + se préparent avec de belles sorties. Dans le lot, hate de découvrir « The Power of the Dog » de Jane Campion, « La Main de Dieu » de Paolo Sorrentino, The Book of Boba Fett ou encore Encounter.

Pour débuter, on s’attarde sur le mois de décembre de Netflix. La plateforme sort l’artillerie lourde avant les fêtes de fin d’année avec de grands films labellisés « festival » : « Don’t Look Up : Déni cosmique » d’Adam McKay, « The Power of the Dog » de Jane Campion, « The Lost Daughter » de Maggie Gyllenhaal, « La Main de Dieu » de Paolo Sorrentino, ou encore « Impardonnable » de Nora Fingscheidt.

Côté série, Netflix propose une saison 2 à The Witcher après le carton des premiers épisodes. La Casa de Papel se termine avec la deuxième partie de la saison 5, Emily in Paris est de retour pour une deuxième saison et Cobra Kai pour une 4e.

Direction Disney + pour un mois de décembre prometteur. Après l’excellent documentaire Get Back sur The Beatles, et le début de Hawkeye (qui se termine en décembre), on pourra découvrir une série made in Star Wars avec « The Book of Boba Fett » le 29 décembre. On pourra voir 15 documentaires sportifs cultes d’ESPN. La série Malcom débarque comme plusieurs films cultes de David Fincher ou le grand classique Cleopatre.

Enfin, chez Prime Vidéo, on regardera le nouveau film d’Aaron Sorkin (the Social Network), Being the Ricardos le 21 décembre avec Nicole Kidman et Javier Bardem. Riz Ahmed sera le héros du film Encounter le 10 décembre. Et on rira devant les deux seuls en scène de Gaspard Proust !