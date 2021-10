Partager Facebook

Le pilier néo-zélandais Charlie Faumuina s’engage un an de plus avec le Stade Toulousain.

Toulouse continue de s’activer sur la saison 2021-2022. Après deux signatures d’internationaux français, c’est du côté des prolongations qu’on apprend une bonne nouvelle. Charlie Faumuina, 50 sélections chez les all Blacks, va prolonger d’une saison jusqu’en 2023.



D’après la Dépêche, Guitoune et Miquel devraient aussi prolonger et les frères Arnold comme Zack Holmes sont bien partis pour rester aussi.