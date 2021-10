Avant-Première. Guillaume Canet présentera son nouveau film « Lui » à Toulouse

Partager Facebook

Mercredi 13 octobre prochain, Guillaume Canet présentera son film « Lui » au Cinéma Gaumont de Toulouse.

Après le succès de Rock’N Roll, le public attendait le nouveau film de Guillaume Canet comme réalisateur. Et, on pensait tous que ça serait Astérix et Obélix : L’Empire du milieu. Sauf que le confinement et la crise de la COVID 19 ont poussé la production du blockbuster gaulois à prendre du retard. Pendant ce temps, le réalisateur de Ne le Dis à Personne en a profité pour écrire et tourner un film OVNI, une drôle de thriller psychologique où il expérimente et dont on peut rapprocher de son premier long métrage « Mon Idole ».

Au casting, on retrouvera autour de Guillaume Canet, Virginie Efira, Mathieu Kassovitz, Gilles Cohen et Laetitia Casta. Le réalisateur sera présent à Toulouse mercredi pour y présenter ce nouveau projet.

> https://www.cinemaspathegaumont.com/en/movies-events/lui