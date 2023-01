Spectacles, concerts, matchs…Que faire à Toulouse ce week-end ?

Partager Facebook

Toulouseblog a sélectionné pour vous les sorties du week-end à Toulouse ! On retrouvera Oncle Vania au Théâtredelacité, des concerts, la 9e Nuit des Contes, Disney sur Glace au Zénith et tant de belles choses.

Oncle Vania au ThéâtredelaCité Toulouse jusqu’au 14 janvier

Au mois de janvier, la nouvelle création de Galin Stoev nous plonge au coeur de la comédie humaine. L’Artiste-directeur du ThéâtredelaCité s’empare de l’une des oeuvres emblématiques d’Anton Tchekhov et la place dans un futur proche dystopique. Avec humour et une acuité féroce, il offre un passionnant théâtre de l’intime. Désir, ambition, regret, solitude…

> https://www.toulouseblog.fr/decouvrez-oncle-vania-de-tchekov-au-theatredelacite-toulouse-cette-semaine/

Cuarteto Taif & Jean-Luc Amestoy à la Salle Nougaro le 13 janvier

Pour cette rencontre musicale, avec l’accordéoniste Jean- Luc Amestoy, Cuarteto Tafi a voulu créer un spectacle selon son cœur : un spectacle qui parlera des femmes ! Ils nous invitent dans un voyage musical, au cœur des grandes chanteuses, interprètes et compositrices.

La Nuit des Contes – 9e édition

Des conteurs dans les immeubles et des associations au service d’une balade féerique : rendez-vous à la Reynerie, au coeur de l’hiver, pour la Nuit des Contes, en partenariat avec Parle avec Elles et les associations du quartier.

Une animation familiale autour de récits enchanteurs et dans une ambiance chaleureuse, pour petits et grands.

>> Samedi 14 janvier à 17h et en continu jusqu’à 23h – Place André Abbal

Disney sur Glace au Zénith Toulouse Métropole les 13, 14 et 15 janvier

Rejoignez Mickey et ses amis dans le spectacle Disney sur Glace La Grande Aventure!

Explorez le royaume des esprits colorés de Coco, partez en mer avec Vaïana, regardez Belle dans le ciel lorsque le lustre enchanté prend vie, et chantez avec Elsa.

Créez des souvenirs avec Aladdin, Toy Story et La Petite Sirène, et participez à une véritable fête !

Diamond Dance au Casino Barrière dimanche 15 janvier -Annulé

Mauvaise nouvelle ! Le Spectacle Diamond Dance est annulé et n’aura pas de date de report.

> https://www.toulouseblog.fr/diamond-dance-a-toulouse-gagnez-vos-places-sur-toulouseblog/

Les Matchs du week-end à Toulouse :

Ligue 1 : TFC – Brest, dimanche 15 janvier au Stadium de Toulouse

Hockey : Bélougas – Grizzlys, samedi 14 janvier

Volley : Spacer’s Toulouse – Montpellier, samedi 14 janvier 18h au Palais des Sports

Rugby féminin : Blagnac accueille Lyon le 14 janvier à 18h30 et le Stade Toulousain l’équipe de Montpellier le même jour.

Pro D2 : Colomiers-Biarritz, vendredi 13 janvier à 20h

Grande Vente de mode vintage ce dimanche

Ce dimanche 15 janvier, une GRANDE VENTE VINTAGE éphémère est organisée le DIMANCHE 15 JANVIER au 5 rue Kennedy en plein cœur de Toulouse. Les deux friperies en ligne toulousaines Baraque à Fripes et Les P’tites Pépées s’associent une nouvelle fois pour proposer leur collection d’hiver en exclusivité. Leur sélection de mode vintage et durable 100% chinée localement proposera des pièces allant des années 50 au années 90, dans une ambiance hivernale et cocooning pour s’habiller éthique et stylé.

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/events/496010279305445/

Tsugi Birthday Tour au Bikini samedi 14 janvier

15 ans, 15 dates : le Tsugi Birthday Tour passe à Toulouse par le Bikini ! Le Tsugi Birthday Tour, c’est un rendez-vous dans 15 salles, mais aussi une cinquantaine d’artistes impliqués dans un projet un peu fou. Et pour Toulouse, une belle soirée Electro avec Sama’ Abdulhadi, Absl ou encore Mila Dietrich.

> https://www.toulouseblog.fr/le-tsugi-birthday-tour-debarque-en-janvier-2023-a-toulouse/

La pièce « J’entends battre son coeur » à Blagnac

Du 11 au 15 janvier, dans la saison hors les murs de Odyssud, la compagnie Créature présente une expérience théâtrale immersive, sensorielle et poétique : « J’entends battre son coeur ». Rendez-vous à la salle des Fêtes Blagnac.

> https://www.toulouseblog.fr/theatre-vivez-lexperience-jentends-battre-son-coeur-a-blagnac/