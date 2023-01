Partager Facebook

Du 11 au 15 janvier, dans la saison hors les murs de Odyssud, la compagnie Créature présente une expérience théâtrale immersive, sensorielle et poétique : « J’entends battre son coeur ». Rendez-vous à la salle des Fêtes Blagnac.

Imaginez l’inimaginable, un voyage au centre de la mère, dans les profondeurs d’une cavité douce et confortable. Lovés dans des cocons de tissus, suspendus ou pivotants, les spectateurs embarquent pour une odyssée à rebours du temps, un retour aux origines, dans le ventre d’une femme dont ils semblent les enfants à naître. Le public est placé au cœur d’un dispositif scénique immersif qui sollicite tous les sens, mêlant sons, lumières, musiques, formes animées, textes et voix, tous interprétés en direct. Il expérimente, les yeux grands ouverts, la métamorphose de l’univers qui l’entoure, et perçoit, sans les voir, les échos assourdis d’un lointain monde extérieur. Un théâtre de l’intériorité au plus près du battement de la vie.

Rendez-vous à la salle des Fêtes Blagnac du 11 au 15 janvier 2023. infos : www.odyssud.com