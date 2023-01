Concours : Gagnez vos places pour One Night Of Queen à Toulouse !

Partager Facebook

Le spectacle hommage au groupe de Freddie Mercury, One Night of Queen, débarque au Zénith Toulouse le 23 janvier. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

ONE NIGHT OF QUEEN, est le spectacle hommage rendu à QUEEN, authentique et impressionnant, qui présente sur scène ses tubes rock les plus légendaires. Durant deux heures, ce fascinant spectacle présente plus de 20 mégatubes des « Rois du Rock » : Bohemian Rhapsody, A kind of Magic, Friends will be Friends, Under Pressure, One Vision, Somebody to love, I want to break Free…

Dans un show d’une qualité extraordinaire, Gary MULLEN est véritablement le sosie vocal et physique de Freddie Mercury. Avec son groupe THE WORKS, il réussit l’incroyable pari de ressusciter la magie, la force et la virtuosité du groupe légendaire QUEEN… Brian MAY, guitariste légendaire de QUEEN, certifie que Gary MULLEN, non seulement dans sa performance scénique mais dans sa voix, est digne de l’excessif Freddie MERCURY.

Toulouseblog et Bleu Citron vous offrent des places pour le spectacle One Night Of Queen au Zénith Toulouse le 23 janvier prochain !

>Réservations : www.bleucitron.net