General Elektriks au Bikini : Gagnez vos places sur Toulouse blog !

L’excellent General Elektriks sera de retour le 26 novembre 2021 au Bikini de Toulouse pour un concert comme lui seul à le savoir faire. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

General Elektriks parle plus d’une langue. Depuis ses claviers, il pratique un syncrétisme de haut vol entre funk, pop et électro, avec en tête l’idée d’un melting-pot musical alchimique et l’envie de le partager avec les foules. La tournée du précédent album, To Be A Stranger, en a fait l’éclatante démonstration. Cette série de dates pléthoriques (Saint-Pétersbourg, New York, l’Olympia, Rio) aura aussi permis à Hervé Salters, l’homme derrière GE, de poser le cadre de son cinquième opus, Carry No Ghosts.

Ce mois de novembre, General Elektriks sera de retour sur scène avec une date au Bikini de Toulouse. Gagnez vos places avec Toulouse Blog et Bleu Citron !

General Elektriks en concert

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 – 20H

LE BIKINI – TOULOUSE

Réservations : 05 62 73 44 77 – www.bleucitron.net