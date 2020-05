Soutenez les Champions de France avec le Mur du Stade Toulousain !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Stade Toulousain fait appel au soutien de sa communauté en lançant officiellement son « Mur de Soutien ». Ce dernier sera prochainement construit dans l’enceinte du stade Ernest-Wallon !

Dans cette période difficile pour tout le monde, le Stade Toulousain appelle à la générosité de ses fans pour construire un Mur de Soutien dans l’enceinte du Stade Ernest Wallon. Un mur représentant un moment historique pour tous. Et surtout, l’occasion d’aider financièrement le club qui se voit priver de fin de saison et certainement de Champions Cup l’an prochain.

Le principe

Vous pouvez acheter une brique sur laquelle votre nom sera gravé aux côtés de celles et ceux qui portent le Stade dans leur cœur. Ce mur aura pour symbole l’union du peuple Rouge et Noir. Il représentera la solidarité de la famille du Stade et véhiculera les valeurs de soutien, de ferveur et d’espoir.

Le stade Toulousain propose deux offres : une brique à 30 euros ( nom sur la brique + certificat de participation ) et une brique à 150 euros (nom sur la brique + certificat de participation + Envoi d’une réplique de votre brique floquée )

Comment ça marche ?

> murdesoutien.stadetoulousain.fr